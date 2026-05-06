Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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06.05.2026 17:30:00
Why Amazon Might Be the Real Winner of the Microsoft and OpenAI Partnership Shakeup
The big tech world has turned into a "let's collab and figure out what works" Wild West during the artificial intelligence boom. On one hand, there's a lot to gain from pooling resources together and expanding the technology as a whole. On the other hand, many of these partnerships are proving to be fluid and subject to change on short notice.One of the prominent partnerships has been between Microsoft (NASDAQ: MSFT) and ChatGPT's creator, OpenAI. They have worked together for years, but on April 27, both companies announced that they had restructured their multibillion-dollar partnership.And although Amazon (NASDAQ: AMZN) has nothing to do with that directly, it could wind up being the real winner from the change. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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