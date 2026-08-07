The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.08.2026 12:00:00
Why Amazon Stock Jumped 14% in July While the Market Was Flat
Shares of e-commerce and cloud computing leader Amazon.com (NASDAQ: AMZN) jumped 14% in July, according to data from S&P Global Market Intelligence.For context, the S&P 500 index was essentially flat -- it slipped about 0.1% -- and the tech-heavy Nasdaq Composite index declined 3.2%.Through Thursday, Aug. 6, Amazon stock has gained 18% in 2026. The S&P 500 has returned 13.4% over this period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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