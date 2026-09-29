WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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29.09.2026 15:16:44
Why AMD Is Spending $8.2 Billion On World Labs
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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28.09.26
|AMD to buy Fei-Fei Li’s AI start-up for $8bn (Financial Times)
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28.09.26
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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28.09.26
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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23.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)