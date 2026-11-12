AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.11.2026 19:04:01

Why AMD Shares Are Surging and What a $10,000 Investment in the Stock Could Be Worth in 3 Years

After getting caught in the post-election tech sector sell-off, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares have surged back in recent days, and they have plenty of room to run higher over the next three years. With just over $10,000, investors could buy about 18 shares of the stock at today’s price, and that position could be worth about $20,000 within the next three years.

Here is why the stock has been rallying and how it could reach over $1,100 a share in 2029.

AMD's current rally is being driven by a trio of catalysts. First, while the company's latest earnings report came right before the post-election sell-off, its results and guidance were quite impressive and, in sharp contrast to those of rival Intel (NASDAQ:INTC), which is more exposed to the weakening PC market, AMD saw its revenue soar 45% year over year to $13.4 billion. But what was even more telling was that the company guided for revenue to grow by 66% in the fourth quarter and then 80% in 2027. Meanwhile, management forecast that its server central processing unit (CPU) business would nearly double next year and that its artificial intelligence (AI) data center business would "significantly" more than double. 

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 487,75 -7,55% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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