AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.11.2026 19:04:01
Why AMD Shares Are Surging and What a $10,000 Investment in the Stock Could Be Worth in 3 Years
After getting caught in the post-election tech sector sell-off, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) shares have surged back in recent days, and they have plenty of room to run higher over the next three years. With just over $10,000, investors could buy about 18 shares of the stock at today’s price, and that position could be worth about $20,000 within the next three years.
Here is why the stock has been rallying and how it could reach over $1,100 a share in 2029.
AMD's current rally is being driven by a trio of catalysts. First, while the company's latest earnings report came right before the post-election sell-off, its results and guidance were quite impressive and, in sharp contrast to those of rival Intel (NASDAQ:INTC), which is more exposed to the weakening PC market, AMD saw its revenue soar 45% year over year to $13.4 billion. But what was even more telling was that the company guided for revenue to grow by 66% in the fourth quarter and then 80% in 2027. Meanwhile, management forecast that its server central processing unit (CPU) business would nearly double next year and that its artificial intelligence (AI) data center business would "significantly" more than double.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: So performt der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|487,75
|-7,55%
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