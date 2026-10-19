AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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19.10.2026 18:46:53

Why AMD Stock Popped on Monday

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock jumped 3.6% through 12:30 p.m. ET Monday.

You can thank the friendly analysts at TD Cowen for that. AMD stock may have lost 16% of its value over the past two weeks as semiconductor stocks sold off, but Cowen still thinks AMD stock is a buy.

Image source: The Motley Fool.

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