AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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10.08.2026 22:19:00
Why AMD Stock Tumbled 18% in July
Shares of the semiconductor company Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) fell sharply last month as a sectorwide sell-off among semiconductor stocks weighed on AMD and its peers amid fears of AI overspending. AMD shareholders were also concerned about a report that said AI company DeepSeek is developing its own AI processor. The tech stock was down by 18% by the end of July, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
06.08.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick kann sehr hohe Erwartungen nicht befriedigen (NewsTool)
|
06.08.26
|Advanced Micro Devices – Ausblick kann sehr hohe Erwartungen nicht befriedigen (NewsTool)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|AMD übertrifft mit Quartalszahlen die Analystenerwartungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|410,20
|-1,09%
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