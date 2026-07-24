American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
24.07.2026 17:07:54
Why American Express Stock Fell 6.5% Friday Morning
Shares of American Express (NYSE: AXP) are down 6.5% at 10:25 a.m. ET. The payment card veteran reported Q2 2026 results last night, beating Wall Street's bottom-line expectations but falling just short of analyst consensus on revenues. The market's focus on a slight revenue miss seems odd, given that management also raised its full-year revenue guidance.American Express posted 10% year-over-year revenue growth, landing at $19.64 billion. The average analyst was looking for $19.69 billion. Earnings rose 11% to $4.53 per diluted share. Here, the Street consensus pointed to $4.40 per share.CEO Stephen Squeri called Q2 "another excellent quarter" with better-than-expected member spending growth. The company raised its full-year revenue growth guidance from 9-10% to 10%. It's a small boost, but half a percent makes a difference when you're managing $456 billion of card charges in a single quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26