American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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24.07.2026 17:07:54

Why American Express Stock Fell 6.5% Friday Morning

Shares of American Express (NYSE: AXP) are down 6.5% at 10:25 a.m. ET. The payment card veteran reported Q2 2026 results last night, beating Wall Street's bottom-line expectations but falling just short of analyst consensus on revenues. The market's focus on a slight revenue miss seems odd, given that management also raised its full-year revenue guidance.American Express posted 10% year-over-year revenue growth, landing at $19.64 billion. The average analyst was looking for $19.69 billion. Earnings rose 11% to $4.53 per diluted share. Here, the Street consensus pointed to $4.40 per share.CEO Stephen Squeri called Q2 "another excellent quarter" with better-than-expected member spending growth. The company raised its full-year revenue growth guidance from 9-10% to 10%. It's a small boost, but half a percent makes a difference when you're managing $456 billion of card charges in a single quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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