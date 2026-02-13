American Superconductor Aktie

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

Why American Superconductor Corporation Rallied Over 20% This Week

Shares of American Superconductor Corporation (NASDAQ: AMSC) rallied 21.6% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence.American Superconductor didn't report any financial news this week. Still, the company rocketed higher on the back of a blog post from Microsoft (NASDAQ: MSFT), published on Tuesday, which touted the benefits of superconductor technology for AI data centers.On Tuesday, Microsoft's General Manager of Global Infrastructure Marketing, Alistair Speirs, published a blog post touting the benefits of high-temperature superconductors (HTS). In the post, Speirs noted that Microsoft is investigating HTS technology for use in its data centers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
