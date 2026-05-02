American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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02.05.2026 16:58:44

Why American Superconductor Stock Jumped 58.2% in April

Shares of American Superconductor (NASDAQ: AMSC) jumped 58.2% in April, according to data from S&P Global Market Intelligence. The little-known company is roaring, up over 200% in the last five years to a market cap of $2.5 billion, driven by increasing demand for its power solutions for artificial intelligence (AI) infrastructure. As power demands for AI workloads continue to grow, investors kept buying American Superconductor stock in April. Here's why the stock price was soaring, and whether it is a buy today. Many readers will already know about the increased strain the AI data center builders are putting on the power grids in the United States. American Superconductor's product suite helps manage the power grid by linking substations together and stabilizing voltages across networks. As electricity demand grows in the United States, we will likely see greater demand for these products.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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