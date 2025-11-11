Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|
11.11.2025 23:31:40
Why Amgen Stock Was a Nearly 5% Winner Today
On Tuesday, Amgen (NASDAQ: AMGN) stock hit its one-year high, on continued momentum from a far better-than-expected quarterly earnings report. The immediate catalyst was a post-earnings price target raise from an analyst, which helped the stock secure an almost 5% price gain that day; it closed a mere $0.10 down from that one-year peak.Before market open, Deutsche Bank's James Shin pulled the lever on that hike. The pundit now believes the stock is worth $285 per share, up a tick from his previous fair-value estimation of $280. This move didn't change his recommendation on the stock, as it remains a hold. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amgen-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|16 530,00
|3,96%
|Amgen Inc.
|291,85
|4,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.