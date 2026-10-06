Amphenol Aktie
WKN DE: 882749 / ISIN: US0320951017
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07.10.2026 01:01:54
Why Amphenol Stock Topped the Market on Tuesday
Electric components maker Amphenol (NYSE: APH) received a nice jolt from investors on Tuesday, as they bought into the stock, sending it to a market-beating gain that trading session. On the back of not one but two analyst price target raises, Amphenol's shares closed the day nearly 1.6% higher, more than enough to beat the S&P 500 index's 0.6% rise.
The first of the two was made by Goldman Sachs prognosticator Mark Delaney. He raised his fair value assessment on Amphenol to $116 per share from $102. This was followed by Baird's Luke Junk, who now feels the stock is worth $105 per share, up from $95. Both analysts maintained their equivalent of a buy recommendation on the company.
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