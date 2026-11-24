Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
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24.11.2026 22:26:48
Why Analog Devices Stock Fell Nearly 20% Today
Analog Devices (NASDAQ:ADI) reported fourth-quarter results early Tuesday morning. The analog and mixed-signal chip designer crushed Wall Street's consensus estimates and followed up with in-line guidance.
And investors hated it. The stock fell as much as 19.7% in the morning session, recovering slightly to a 16.6% drop as of 3:23 p.m. ET.
Image source: Getty Images.
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