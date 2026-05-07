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07.05.2026 20:45:00

Why Anheuser-Busch Is Still a Buy Even Though People Are Drinking Less

According to the World Health Organization, global alcohol consumption decreased from 5.7 to 5.0 liters per capita between 2010 and 2022. This might not seem like much, but it is more than a 12% decrease worldwide in just 12 years. This trend has continued through the present day as global consumption fell another 2% in 2025. As health-conscious consumers purchase fewer alcoholic drinks, investors could sour on stocks such as Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD), but it doesn't tell the entire story and isn't likely to happen. Let's have a look at why.Anheuser-Busch beat earnings again on Tuesday, May 5, with revenue increasing 5.8% year over year. Underlying earnings per share topped 20% in the first quarter of 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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