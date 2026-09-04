Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
04.09.2026 22:00:00
Why Anthropic May Let Early Investors Sell Shares, Unlike SpaceX and Cerebras
Anthropic has confidentially filed for an initial public offering (IPO) and reportedly plans to release its prospectus after Labor Day. The company is considering allowing existing shareholders to sell shares in its IPO. However, it is not clear whether those sellers would be early investors, employees, executives, or a combination of the three.Image source: Getty Images.Anthropic is also considering lockup periods longer than the customary 180 days for shares that are not sold in the IPO. Hence, the combination could allow some existing shares to enter the public market initially while delaying when a much larger pool of pre-IPO shares becomes available for sale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|210,05
|10,30%
|Tesla
|304,80
|-5,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.