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04.09.2026 22:00:00

Why Anthropic May Let Early Investors Sell Shares, Unlike SpaceX and Cerebras

Anthropic has confidentially filed for an initial public offering (IPO) and reportedly plans to release its prospectus after Labor Day. The company is considering allowing existing shareholders to sell shares in its IPO. However, it is not clear whether those sellers would be early investors, employees, executives, or a combination of the three.Image source: Getty Images.Anthropic is also considering lockup periods longer than the customary 180 days for shares that are not sold in the IPO. Hence, the combination could allow some existing shares to enter the public market initially while delaying when a much larger pool of pre-IPO shares becomes available for sale.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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