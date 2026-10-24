Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
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24.10.2026 19:03:55
Why Appian Stock Surged 24.2% This Week
A wave of investor enthusiasm for enterprise artificial intelligence workflow tools sent Appian (NASDAQ:APPN) soaring 24.2% this week.
Appian stock changed hands at $52.35 as of the close on Friday, Oct. 23, up 27.2% this week from Friday, Oct. 16's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.5%, and the Nasdaq-100 fell 0.7%.
Image source: Getty Images.
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