Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.07.2026 04:21:30
Why Apple Stock Climbed to a New All-Time High Today
Shares of Apple (NASDAQ: AAPL) jumped to a record high on Wednesday, following some positive developments for the tech titan.Image source: The Motley Fool.On Tuesday, CNBC reported that Apple was evaluating innovative technology that could shrink large artificial intelligence (AI) models to run directly on an iPhone. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
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15.07.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone (dpa-AFX)
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15.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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15.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
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15.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
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15.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone (dpa-AFX)