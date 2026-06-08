Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
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08.06.2026 15:49:56
Why Applied Digital Stock Skyrocketed 38% Last Month But Is Sinking in June
Applied Digital (NASDAQ: APLD) roared higher in May's trading, bounding 38% higher across the stretch. Meanwhile, the S&P 500 rose 5.2% in the month, and the Nasdaq Composite jumped 8.4%. Investors were strongly bullish on the artificial intelligence (AI) trade last month, and many big names in the category saw massive valuation gains. Despite a pullback in June's trading, Applied Digital stock is up roughly 66% in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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