Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
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11.04.2026 00:06:21
Why Applied Digital Stock Topped the Market Today
On Friday, investors seemed to be reassessing the quarterly earnings report Applied Digital (NASDAQ: APLD) published two days previously. Some of them clearly felt that the company's stock was unfairly punished for this, as a Thursday decline was followed by a nearly 3% price gain the next trading session. At least some of this had to do with an analyst's price target raise.Since Applied Digital operates in the artificial intelligence (AI) data center space, which has been very popular with the market, expectations were high for its third quarter of fiscal 2026. Despite a 139% year-over-year increase in total sales and a flip well into the black on the bottom line -- not to mention crushing beats on both metrics -- investors sold out of the stock on Thursday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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