Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
22.10.2026 00:22:47
Why Applied Digital Stock Was a Major Winner on Wednesday
Applied Digital (NASDAQ:APLD) was a company and stock on the move Wednesday. The artificial intelligence (AI) data center operator's equity rose largely on the back of a new development contract it signed with a peer. Adding to this was a rather bullish new research note from an analyst. On a day when the S&P 500 index rose by 0.5%, Applied's stock ended the trading session almost 9% higher.
Before market open, green data center developer Soluna Holdings (NASDAQ:SLNH) announced that it and Applied have agreed to form a joint-venture company. That entity, which doesn't yet have a name, will build a planned 50-megawatt, next-generation data center near Soluna's Dorothy 3 development site in Texas. It will be powered, in part, by a nearby wind farm.
Image source: Getty Images.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 600,00
|0,22%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|17,20
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.