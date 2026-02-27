Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
27.02.2026 10:43:20
Why Applied Optoelectronics Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
This article Why Applied Optoelectronics Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 345,00
|0,81%
|Applied Optoelectronics Inc
|53,50
|9,63%
|OPTOELECTRONICS CO LTD
|343,00
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.