AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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05.05.2026 06:41:33
Why AppLovin Stock Gained 12% in April
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) were moving higher last month as the adtech company bucked some of the headwinds in the software sector.It was a roller coaster month for the stock, with shares trading up nearly 25% at one point, and AppLovin finished April up 12%, according to S&P Global Market Intelligence. As you can see from the chart below, a few strong days in the middle of the month were responsible for the stock's gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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07:01
|Ausblick: AppLovin präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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29.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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24.04.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
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21.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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21.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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