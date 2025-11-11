AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
12.11.2025 00:40:00
Why AppLovin Stock Skidded to a Nearly 9% Loss Today
A pending insider stock sale and an analyst's assertive price target cut was the combination helping to drive down the value of AppLovin (NASDAQ: APP) on Tuesday. The company saw its stock price erode by nearly 9% on a trading day in which the S&P 500 index edged into positive territory with a 0.2% rise. The insider is entrepreneur and company executive Eduardo Vivas, who was an early-stage AppLovin investor and currently serves on its board of directors. In a regulatory filing published Monday afternoon, Vivas disclosed that he intended to sell a total of 28,655 of the company's publicly traded class A common shares. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corpmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
11.11.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 mittags schwächer (finanzen.at)
|
11.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|523,20
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.