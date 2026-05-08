Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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08.05.2026 17:25:06
Why Archer Aviation Stock Soared 11% Last Month and Has Kept Flying in May
Archer Aviation (NYSE: ACHR) stock booked double-digit gains last month in a stretch of trading that saw strong momentum for growth stocks. The company's share price climbed 11% in April. Meanwhile, the S&P 500 rose 10.4%, and the Nasdaq Composite surged 15.3%.With investors pouring back into riskier stocks last month in pursuit of gains, Archer's valuation saw a strong upswing. Along with momentum for the broader market, investors likely saw some business-specific promise connected to the de-escalation in the Iran war. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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