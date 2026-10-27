Aviation Holdings Group Aktie
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27.10.2026 23:56:15
Why Archer Aviation Stock Took Flight on Tuesday
Shares of Archer Aviation (NYSE:ACHR) charged sharply higher Tuesday morning, gaining as much as 9.6%. By the time the market closed, the stock was still up 7.4%.
The catalyst that sent the electric vertical takeoff-and-landing (eVTOL) aircraft specialist higher was news of opportunistic buying by a prominent name on Wall Street.
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