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27.10.2026 23:56:15

Why Archer Aviation Stock Took Flight on Tuesday

Shares of Archer Aviation (NYSE:ACHR) charged sharply higher Tuesday morning, gaining as much as 9.6%. By the time the market closed, the stock was still up 7.4%.

The catalyst that sent the electric vertical takeoff-and-landing (eVTOL) aircraft specialist higher was news of opportunistic buying by a prominent name on Wall Street.

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FLIGHT HOLDINGS Inc. 296,00 -5,43% FLIGHT HOLDINGS Inc.

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