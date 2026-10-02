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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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02.10.2026 10:23:31
Why are minimum alcohol prices going up?
The minimum price of alcohol (MUP) in Wales has risen by 30%.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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