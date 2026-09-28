Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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28.09.2026 17:45:38
Why Are Snowflake Shares Trading Lower On Monday?
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02.09.26
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28.05.26
|AKTIEN IM FOKUS: Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil (dpa-AFX)
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27.05.26
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Analysen zu Snowflake
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