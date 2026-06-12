Arista Networks Aktie

Arista Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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12.06.2026 23:31:57

Why Arista Networks Stock Flew More Than 4% Higher on Friday

Tech networking equipment company Arista Networks (NYSE: ANET) is going into the weekend on a high note. Its stock zoomed more than 4% higher on Friday, thanks to a new, bullish note from an analyst at an influential investment bank.Before market open, Meta Marshall of Morgan Stanley raised her price target on Arista to $190 per share from $180. In doing so, the analyst maintained her overweight (read: buy) recommendation on the specialty tech stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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