Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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12.06.2026 23:31:57
Why Arista Networks Stock Flew More Than 4% Higher on Friday
Tech networking equipment company Arista Networks (NYSE: ANET) is going into the weekend on a high note. Its stock zoomed more than 4% higher on Friday, thanks to a new, bullish note from an analyst at an influential investment bank.Before market open, Meta Marshall of Morgan Stanley raised her price target on Arista to $190 per share from $180. In doing so, the analyst maintained her overweight (read: buy) recommendation on the specialty tech stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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