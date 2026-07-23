Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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23.07.2026 09:02:00
Why Arista Networks Stock Rocketed 30% Higher in the First Half of 2026 and Why There's Likely More to Come
Shares of Arista Networks (NYSE: ANET) charged sharply higher in the first half of 2026, gaining 29.6%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. That's more than three times the roughly 10% gains of the S&P 500.The network specialist released back-to-back strong quarterly reports, and strong adoption of artificial intelligence (AI) sent its stock to new all-time highs.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.07.26
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08.07.26
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