Arista Networks Aktie

Arista Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054

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23.07.2026 09:02:00

Why Arista Networks Stock Rocketed 30% Higher in the First Half of 2026 and Why There's Likely More to Come

Shares of Arista Networks (NYSE: ANET) charged sharply higher in the first half of 2026, gaining 29.6%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. That's more than three times the roughly 10% gains of the S&P 500.The network specialist released back-to-back strong quarterly reports, and strong adoption of artificial intelligence (AI) sent its stock to new all-time highs.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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