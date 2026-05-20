Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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20.05.2026 23:41:49

Why Arm Holdings Stock Surged to an All-Time High Today

Shares of Arm Holdings (NASDAQ: ARM) continued their ascent on Wednesday, following bullish analyst commentary.Image source: Getty Images.Bernstein analyst David Dai sees Arm's stock price rising roughly 17% to $300 per share. Dai believes the semiconductor leader will be a prime beneficiary of the growth of agentic AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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