Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.03.2026 21:06:00
Why Arm's New AI Chip Is a Game Changer. Time to Buy the Stock?
After decades of relying almost entirely on a licensing and royalty business model, Arm Holdings (NASDAQ: ARM) is shaking up the semiconductor industry. The British chip designer announced this week that it is launching its first-ever in-house silicon product: a data center processor built specifically for artificial intelligence (AI) workloads. Partnering with Meta Platforms as its lead co-developer, Arm is targeting the booming demand for compute infrastructure capable of running agentic AI (systems designed to act on behalf of users with minimal human oversight). And this strategic shift comes with some staggering financial projections from management.But with the stock already trading at a steep premium, investors must ask whether these new targets are big enough to justify buying the stock today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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