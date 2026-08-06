AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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06.08.2026 22:26:23
Why AST SpaceMobile Stock Dropped More Than 33% In July
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) had a brutal July. Shares of the satellite company fell 33.6% over the month, while the S&P 500 was mostly flat and the Nasdaq Composite lost 3.2%.Space stocks were hit hard across the board, dragged down by SpaceX's nearly 37% sell off. Rocket Lab fell more than 35%.But there were direct catalysts at play as well: a $1 billion convertible debt raise, and a filing that pushed the company's 45-satellite rollout from this year into next.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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