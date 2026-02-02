AST SpaceMobil a Aktie

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

02.02.2026

Why AST SpaceMobile Stock Jumped 53% in January

Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) were among the winners last month as the satellite stock benefited from bullish sentiment toward the sector to start the new year, and news that it was awarded a SHIELD contract from the Missile Defense Agency. The bullish momentum was enough to overcome a new competitive threat from Jeff Bezos's Blue Origin, and the company also announced a launch date for its new BlueBird 7 satellite.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished January up 53%. As you can see, it was nonetheless a volatile month for AST.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 88,50 -5,35%

