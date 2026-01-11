AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
11.01.2026 13:06:41
Why AST SpaceMobile Stock Jumped Nearly 30% Last Month
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) stock soared in 2025. The 244% gain came as investors began to get excited about the prospect of AST tapping into a massive potential market of smartphone users who might want direct satellite internet access.That excitement grew in December for a good reason, and shares surged 29.2%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
