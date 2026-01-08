AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
08.01.2026 17:57:00
Why AST SpaceMobile Stock Rocketed 244% Higher In 2025
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) shot up 244% in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence, making it one of the top-performing stocks globally last year. An early stage business aiming to build an array of satellites that can directly beam internet to smartphones, the company is working to launch its satellite arrays and establish partnerships with telecommunications carriers such as Verizon. AST SpaceMobile's stock was up 244% last year. But is it still a buy today? Starlink was a revolutionary service, allowing customers to obtain high-speed satellite internet anywhere around the world. The only issue is the need to utilize an antenna/satellite dish to connect with the Starlink constellation, making the service less portable for customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|84,50
|9,03%
