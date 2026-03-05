AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
|
05.03.2026 20:32:07
Why AST SpaceMobile Stock Sank 28.8% In February
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) slipped 28.8% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. After appreciating by 300% over the last two years and hitting a peak of over $100 in early January, the stock tumbled when management decided to raise a large amount of capital. The satellite internet company is still up from under $3 in 2024 to over $90 as of this writing in March 2026, making it a massive winner for shareholders in recent years. Here's why AST SpaceMobile stock was falling in February, and whether investors should act now and buy the dip with the stock below $100.AST SpaceMobile is building a satellite constellation to help directly connect the internet to devices such as smartphones without the need for a satellite terminal that is used for existing networks such as Starlink. It is partnering with telecommunications giants such as Verizon and Vodafone to sell its capabilities to customers, which it hopes will greatly accelerate its revenue-generating potential. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|
01.03.26
|Ausblick: AST SpaceMobile A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: AST SpaceMobile A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|81,50
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.