WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

05.03.2026

Why AST SpaceMobile Stock Sank 28.8% In February

Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) slipped 28.8% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. After appreciating by 300% over the last two years and hitting a peak of over $100 in early January, the stock tumbled when management decided to raise a large amount of capital. The satellite internet company is still up from under $3 in 2024 to over $90 as of this writing in March 2026, making it a massive winner for shareholders in recent years. Here's why AST SpaceMobile stock was falling in February, and whether investors should act now and buy the dip with the stock below $100.AST SpaceMobile is building a satellite constellation to help directly connect the internet to devices such as smartphones without the need for a satellite terminal that is used for existing networks such as Starlink. It is partnering with telecommunications giants such as Verizon and Vodafone to sell its capabilities to customers, which it hopes will greatly accelerate its revenue-generating potential. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
