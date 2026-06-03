AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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03.06.2026 02:52:24
Why AST SpaceMobile Stock Zoomed 53.5% Higher Last Month
Shares of AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) bumped 53.5% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. As a space economy stock trying to directly compete with Starlink in satellite internet, AST SpaceMobile is getting love ahead of the upcoming SpaceX IPO, with the stock up a whopping 389% in the last year alone. Here's why AST SpaceMobile stock jumped in May, and whether the stock is a buy in June.Starlink is the undisputed leader in satellite internet services in 2026, generating $11.4 billion in revenue in 2025 alone. While it will keep putting more satellites in orbit, there is one hiccup to getting Starlink internet: the terminals. To use Starlink, customers need to buy a terminal that serves as an antenna to receive high-speed satellite internet. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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