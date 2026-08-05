Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
05.08.2026 20:57:00
Why AT&T, Verizon and T-Mobile shares are down after SpaceX’s earnings
SpaceX thinks it will be able to build wireless capabilities without massive network investments.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Verizon wächst im Mobilfunk - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ROUNDUP: Verizon setzt im Mobilfunkgeschäft mehr um - Umbau wirkt (dpa-AFX)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
23.07.26
|Ausblick: Verizon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Verizon-Aktie: Hätte sich ein Investment in Verizon vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|28,60
|-0,69%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Verizon Inc.
|40,61
|0,01%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|18 430,00
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.