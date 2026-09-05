Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
|
05.09.2026 09:02:01
Why Atlassian Stock Skyrocketed 92% Higher in August and Why There's Likely More to Come
Shares of Atlassian (NASDAQ:TEAM) skyrocketed in August, gaining 92.2%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. That's orders of magnitude higher than the 2.6% gains of the S&P 500.The enterprise software specialist helped dispel the popular narrative that artificial intelligence (AI) would eliminate the need for its popular software-as-a-service (SaaS) offerings, sending the stock on a blistering rebound.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.