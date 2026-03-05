Aurora Innovatio a Aktie
WKN DE: A3CY5C / ISIN: US0517741072
|
05.03.2026 11:07:31
Why Aurora Innovation Zoomed 11% Higher in February
Aurora Innovation (NASDAQ: AUR), an autonomous truck technology specialist that moved from the developmental to the commercial stage last year, had a hot month in cold February.The specialized auto company announced a dramatic expansion of its network, and on such an indication that its business is viable, investors piled into the stock, helping push it to an 11% gain over the month. A narrower-than-expected quarterly net loss also helped. On Feb. 11, Aurora announced that it had tripled its driverless network to ten routes in the American South and Southwest. This coincides with the rollout of the fourth version of Aurora Driver, the company's autonomous truck operation system. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Aurora Innovation Inc Registered Shs -A-
|3,82
|-0,52%
