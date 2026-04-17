Autoliv Aktie
WKN: 906892 / ISIN: US0528001094
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18.04.2026 00:49:33
Why Autoliv Stock Rocked the Market on Friday
Trading in Autoliv (NYSE: ALV) stock was lively on the last business day of the week, which was to the stock's benefit. After reporting first-quarter results that convincingly topped analyst estimates, investors piled into the vehicle safety systems manufacturer's shares to send them to a gain of almost 7% that trading session. In its inaugural quarter of 2026, Autoliv's net sales rose nearly 7% year over year to $2.75 billion (though this was less than 1% on an organic basis). The company's net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) fell by 8% to $154 million ($2.05 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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