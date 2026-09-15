Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
|
15.09.2026 20:34:33
Why Axon Enterprise Stock Was Tumbling Today
Shares of Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) were taking a dive today after the seller of TASER electrical weapons, body cameras, and related technology, announced a convertible debt offering.
Investors seemed to dislike the idea of being further diluted and that a company already trading at a high valuation was going further into debt.
As of 1:59 p.m. ET, the stock was down 8.8% on the news.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axon Enterprise
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Axon Enterprise
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Axon Enterprise
|386,00
|-0,08%