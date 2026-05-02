Axsome Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

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02.05.2026 16:47:43

Why Axsome Therapeutics Stock Jumped Over 20% in April

Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) has been growing sales rapidly with its Auvelity antidepressant. The biopharmaceutical company focuses on developing therapies for central nervous system (CNS) disorders.Auvelity, launched in late 2022, has been approved to treat major depressive disorder (MDD) in adults, and sales have been growing quickly. That's only part of the reason Axsome stock soared last month. Shares jumped 22.9%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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