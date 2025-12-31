Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
|
31.12.2025 18:12:46
Why Axsome Therapeutics Stock Rocketed Higher to End 2025
Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) shares soared to close out the year. The company released two items of news today. Investors see one in particular as a meaningful catalyst for the biopharmaceutical company that specializes in developing therapies for the management of depression and other neurological conditions. Axsome shares rocketed more than 20% higher, and remained up by 19.4% as of 12:10 p.m. ET.
Analysen zu Axsome Therapeutics Incmehr Analysen
