Axsome Therapeutics Aktie

WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043

31.12.2025 18:12:46

Why Axsome Therapeutics Stock Rocketed Higher to End 2025

Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) shares soared to close out the year. The company released two items of news today. Investors see one in particular as a meaningful catalyst for the biopharmaceutical company that specializes in developing therapies for the management of depression and other neurological conditions. Axsome shares rocketed more than 20% higher, and remained up by 19.4% as of 12:10 p.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Axsome Therapeutics Inc

