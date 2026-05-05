Backblaz a Aktie
WKN DE: A3C7DU / ISIN: US05637B1052
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05.05.2026 21:44:21
Why Backblaze Stock Jumped 81% This Morning
Shares of Backblaze (NASDAQ: BLZE) skyrocketed on Thursday, following the cloud storage specialist's impressive Q1 2026 earnings report. The stock peaked at 9:45 a.m. ET and backed down significantly from that top spot, but it still showed a 65% gain at 3:15 p.m. ET.Image source: Getty Images.The average Wall Street analyst expected breakeven earnings on sales near $37.8 million. Instead, Backblaze reported adjusted earnings of $0.04 per share (up from a $0.03 loss per share in the year-ago period) and top-line sales of $38.7 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Backblaze Inc Registered Shs -A-
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03.05.26
|Ausblick: Backblaze A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.04.26
|Erste Schätzungen: Backblaze A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Backblaze Inc Registered Shs -A-
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