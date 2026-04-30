Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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30.04.2026 21:52:24
Why Bandwidth Stock Skyrocketed 46% Today (Not a Typo!)
Shares of Bandwidth (NASDAQ: BAND) soared on Thursday, following a strong earnings report. The stock was up by 46.6% at 3:24 p.m. ET. The provider of cloud-based communications services hasn't seen these prices since Feb. 2022.Image source: Getty Images.In the first quarter of 2026, Bandwidth's revenue rose 20% year over year to $209 million. Adjusted earnings per share increased from $0.36 to $0.38. Operating cash flow swung from negative to positive.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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