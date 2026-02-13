Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
13.02.2026 16:24:00
Why Bank of America says 30-year Treasurys are the best hedge for investors
Futher strenghtening in the Japanese yen would be detrimental to risk-on assets as traders unwind the carry-tradeWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!