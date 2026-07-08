Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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08.07.2026 11:13:08
Why Bank of America Stock Jumped in June
Those who banked on Bank of America's (NYSE: BAC) stock to rise last month were well rewarded for their bullishness. Most notably, the prominent lender was among the 32 banks and other financial institutions that aced the Federal Reserve's (Fed) 2026 edition of its annual stress tests. As in previous years, this will result in a dividend raise, another good reason to invest in the stock. Among other positive developments, these helped push Bank of America's equity up by more than 10% in June.One of said developments was a new cross-border, real-time payments product Bank of America announced near the start of the month. The service, whose name wasn't revealed, is designed for high-volume, low-value financial transfers, like person-to-person (P2P) and business-to-consumer (B2C) payments. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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