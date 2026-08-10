Bausch Health Aktie
WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071
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10.08.2026 22:06:19
Why Bausch Health Companies Stock Skyrocketed by Almost 40% Last Month
Bausch Health Companies (NYSE: BHC) had quite a scorching July as far as its stock was concerned. It was bookended by a regulatory win in Canada for the pharmaceutical conglomerate and a beat-and-raise quarterly earnings report. This propelled the stock to a nearly 40% gain over the month. On July 6, Bausch announced that its Prokedi schizophrenia drug for adult patients had been added to the Quebec Health Insurance Board's formulary. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Bausch Health
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