Bausch Health Aktie
WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071
|
01.05.2026 07:09:29
Why Bausch Health Companies Was Crawling Higher This Week
Earlier this week Bausch Health Companies (NYSE: BHC) delivered an estimates-beating first quarter, in an encouraging start to its 2026 financial year. Those beats weren't overwhelming, however, while annual revenue guidance broadly met analyst expectations. As of early Friday morning, Bausch's stock was up by nearly 2% week-to-date, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Just after market close on Wednesday, Bausch published those quarterly figures. The company earned $2.52 billion in revenue, up 12% year over year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bausch Health
|
28.04.26
|Ausblick: Bausch Health vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Bausch Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Bausch Health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26