BBB Food a Aktie
WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032
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13.08.2026 19:30:01
Why BBB Foods Stock Is Skyrocketing Higher Today
Shares of Mexican hard discount grocer BBB Foods (NYSE: TBBB) soared 14% higher Thursday as of 1 p.m. ET after the company reported second-quarter earnings after market close yesterday. While the company reported a larger-than-expected net loss, its sales rose 39%, easily surpassing Wall Street's top-line estimates and prompting today's share price rise.Home to 3,624 Tiendas 3B stores (which stands for Bueno, Bonito, and Barato, and translates to "good, nice, and cheap"), BBB Foods remains in hypergrowth mode, so the market is willing to look past a slight earnings miss in favor of blistering sales growth.Altogether, it was a great quarter for the company as BBB Foods delivered:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-
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