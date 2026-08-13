BBB Food a Aktie

BBB Food a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A402VB / ISIN: VGG0896C1032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 19:30:01

Why BBB Foods Stock Is Skyrocketing Higher Today

Shares of Mexican hard discount grocer BBB Foods (NYSE: TBBB) soared 14% higher Thursday as of 1 p.m. ET after the company reported second-quarter earnings after market close yesterday. While the company reported a larger-than-expected net loss, its sales rose 39%, easily surpassing Wall Street's top-line estimates and prompting today's share price rise.Home to 3,624 Tiendas 3B stores (which stands for Bueno, Bonito, and Barato, and translates to "good, nice, and cheap"), BBB Foods remains in hypergrowth mode, so the market is willing to look past a slight earnings miss in favor of blistering sales growth.Altogether, it was a great quarter for the company as BBB Foods delivered:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BBB Foods Incorporation Registered Shs -A- 48,80 -0,81% BBB Foods Incorporation Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen